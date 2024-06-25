Бастрыкин запросил доклад о якобы незаконном изъятии ребёнка у прокопчанки

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин запросил доклад по информации об изъятии шестимесячного ребёнка у жительницы Кузбасса. Мы рассказывали, что в Сети распространялась информация, будто младенца забрали у матери незаконно.
В Кемеровской области следователи уже организовали доследственную проверку по ст. 293 УК РФ (халатность).
«В настоящее время следователями СК России проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего, оснований изъятия ребенка из семьи. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — отписались правоохранители.