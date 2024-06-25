Мальчика на электросамокате сбила красноярка без прав

Накануне в Ленинском районе два мальчика взяли в прокат электросамокат. Один из них рулил транспортом, а второй был пассажиром. Выезжая на большой скорости со двора, дети направились в сторону дороги, чтобы ее переехать. В это время в самокат врезалась «Тойота».