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Мальчика на электросамокате сбила красноярка без прав

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Второму ребенку на электротранспорте удалось спрыгнуть за секунду до столкновения.

Источник: НИА Красноярск

Накануне в Ленинском районе два мальчика взяли в прокат электросамокат. Один из них рулил транспортом, а второй был пассажиром. Выезжая на большой скорости со двора, дети направились в сторону дороги, чтобы ее переехать. В это время в самокат врезалась «Тойота».

Пассажир электротранспорта успел с него спрыгнуть до момента столкновения, второй ребенок попал прямо под машину и получил травмы.

Автоинспекторы установили, что водитель иномарки — 22-летняя девушка без водительского удостоверения. Ей грозит административный штраф до 15 000 рублей или арест до 15 суток.

«Призываем родителей провести дополнительные беседы с детьми и напомнить, что управлять электросамокатом кикшеринга разрешено с 18 — летнего возраста, также предварительно нужно владеть навыками вождения данной техникой и соблюдать ПДД», — сообщают в ГИБДД по краю.