До +27°С ожидается в Беларуси во вторник

МИНСК, 25 июн — Sputnik. Во вторник опасных гидрометеорологических явлений на территории Беларуси не ожидается, об этом сообщили в Белгидромете.
По данным синоптиков, в целом по стране будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер 3−8 м/с.
Температура воздуха поднимется до +22.. +27°С.
Прогноз погоды по регионам
Холоднее всего во вторник будет в Витебске, где столбики термометра покажут +23..+25°С. Ветер северный, 4−9 м/с.
В Минске, Могилеве, Гомеле и Бресте ожидается от +24°С до +26°С. В Могилеве и Гомеле ветер северный, 4−9 м/с, в Минске и Бресте — 3−8 м/с. В Бресте также есть небольшая вероятность выпадения осадков — 5−10%.
В Гродно температура будет выше всего — от +25°С до +27°С Ветер северный, 3−8 м/с.