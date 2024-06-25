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До +27°С ожидается в Беларуси во вторник

После дождливого периода с сильными ветрами и грозами в республике установилась по-летнему комфортная погода.

Сейчас в Ричмонде: +22° 1 м/с 60% 756 мм рт. ст. +24°
Источник: Sputnik.by

МИНСК, 25 июн — Sputnik. Во вторник опасных гидрометеорологических явлений на территории Беларуси не ожидается, об этом сообщили в Белгидромете.

По данным синоптиков, в целом по стране будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер 3−8 м/с.

Температура воздуха поднимется до +22.. +27°С.

Прогноз погоды по регионам

Холоднее всего во вторник будет в Витебске, где столбики термометра покажут +23..+25°С. Ветер северный, 4−9 м/с.

В Минске, Могилеве, Гомеле и Бресте ожидается от +24°С до +26°С. В Могилеве и Гомеле ветер северный, 4−9 м/с, в Минске и Бресте — 3−8 м/с. В Бресте также есть небольшая вероятность выпадения осадков — 5−10%.

В Гродно температура будет выше всего — от +25°С до +27°С Ветер северный, 3−8 м/с.