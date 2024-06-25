До +27°С ожидается в Беларуси во вторник

В Минске, Могилеве, Гомеле и Бресте ожидается от +24°С до +26°С. В Могилеве и Гомеле ветер северный, 4−9 м/с, в Минске и Бресте — 3−8 м/с. В Бресте также есть небольшая вероятность выпадения осадков — 5−10%.