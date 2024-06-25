Купить арбуз без опаски: массовый сбор бахчевых в Крыму начнется раньше

«Урожай бахчевых в этом году будет получен как минимум на 14 дней раньше. Массовое созревание мы ожидаем к началу июля. В этом году мы наблюдали “февральские окна”, что позволило многим фермерам и предприятиям высадить рассаду в поле раньше обычных сроков».
Качество арбузов при этом зависит не от сроков созревания, а от добросовестности производителя. Если он не превышает допустимых норм химических веществ при обработке, арбузы и дыни будут абсолютно безопасны.
«На сегодняшний день мы не отмечаем ухудшение качества ягод. Просто вегетационные фазы прошли быстрее», — объяснила Диляра Измаилова.
Более ранние сроки созревания позволили российским производителям конкурировать с импортерами, которые поставляют в Россию арбузы и дыни, пока в нашей стране они еще не созрели. Арбузы в РФ поставляют такие страны, как Иран, Азербайджан, Узбекистан и Турция.
«Дыни начали созревать уже в Раздольненском, Джанкойском, Красногвардейском районах. Нужно отметить, что это пока только на участках, где использовались дополнительные пленочные укрытия, так называемые “термосы”», — говорит специалист.
В основном производители отдают предпочтение французским, голандским, японским гибридам. Но пользуются спросом и сорта, выведенные в России: «Эфиопка» из Краснодарского края, а также «Каламита» и «Насолода» крымской селекции.
На сроки созревания крымских арбузов повлияла аномальная жара. Под влиянием высоких температур растения испытывают стресс и стремятся быстрее обеспечить существование вида. Поэтому цветение и формирование плода произошло раньше.