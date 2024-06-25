Купить арбуз без опаски: массовый сбор бахчевых в Крыму начнется раньше

«Урожай бахчевых в этом году будет получен как минимум на 14 дней раньше. Массовое созревание мы ожидаем к началу июля. В этом году мы наблюдали “февральские окна”, что позволило многим фермерам и предприятиям высадить рассаду в поле раньше обычных сроков».