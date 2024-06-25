Красноярский музыкальный театр получил три «Золотых Маски» за рок-оперу

Также в номинацию попали Красноярский ТЮЗ (спектакл «Все как у всех» и Елена Половинкина, претендовавшая на премию за женскую роль в драме), Красноярский театр кукол с «Легендой о Великом инквизиторе», а также лучшей режиссерской работой Руслана Кудашова и работой художника Марины Завьяловой. Также в лонг-лист фестиваля входили Ачинский драматический театр («Звездный час по местному времени» и «Первая любовь» — здесь жюри особенно отметили работу актрисы Галины Трегубовой) и Красноярский драматический театр им. А. С. Пушкина («Коварство и любовь»).