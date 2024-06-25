Красноярский музыкальный театр получил три «Золотых Маски» за рок-оперу «Орел и Ворон», сообщил в своем телеграм-канале министр культуры Красноярского края Аркадий Зинов.
Награждение победителей национальной театральной премии «Золотая Маска» прошло в московском Театре имени Вахтангова. Всего учреждены 37 номинаций, но в этом году, по решению жюри, по 8 из них награды не были присуждены.
Три награды в жанре «оперетта/мюзикл» получила постановка «Орел и Ворон» Музыкального театра Красноярска.
Ее признали лучшим спектаклем в жанре; Актер Станислав Сикирин, исполнивший роль Петра Гринева, получил награду за лучшую мужскую роль; Композитор Артур Байдо получил специальную премию за создание музыки к спектаклю.
Также в номинацию попали Красноярский ТЮЗ (спектакл «Все как у всех» и Елена Половинкина, претендовавшая на премию за женскую роль в драме), Красноярский театр кукол с «Легендой о Великом инквизиторе», а также лучшей режиссерской работой Руслана Кудашова и работой художника Марины Завьяловой. Также в лонг-лист фестиваля входили Ачинский драматический театр («Звездный час по местному времени» и «Первая любовь» — здесь жюри особенно отметили работу актрисы Галины Трегубовой) и Красноярский драматический театр им. А. С. Пушкина («Коварство и любовь»).