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Красноярский музыкальный театр получил три «Золотых Маски» за рок-оперу

Красноярский музыкальный театр получил три «Золотых Маски» за рок-оперу «Орел и Ворон».

Источник: Соцсети

Красноярский музыкальный театр получил три «Золотых Маски» за рок-оперу «Орел и Ворон», сообщил в своем телеграм-канале министр культуры Красноярского края Аркадий Зинов.

Награждение победителей национальной театральной премии «Золотая Маска» прошло в московском Театре имени Вахтангова. Всего учреждены 37 номинаций, но в этом году, по решению жюри, по 8 из них награды не были присуждены.

Три награды в жанре «оперетта/мюзикл» получила постановка «Орел и Ворон» Музыкального театра Красноярска.

Ее признали лучшим спектаклем в жанре; Актер Станислав Сикирин, исполнивший роль Петра Гринева, получил награду за лучшую мужскую роль; Композитор Артур Байдо получил специальную премию за создание музыки к спектаклю.

Напомним, в октябре Аркадий Зинов сообщал, что красноярские театры получили 8 номинаций на национальную премию «Золотая маска». Актриса музыкального театра Мария Селиверстова претендовала на премию за лучшую роль второго плана — она исполняет в «Орле и Вороне» Императрицу.

Также в номинацию попали Красноярский ТЮЗ (спектакл «Все как у всех» и Елена Половинкина, претендовавшая на премию за женскую роль в драме), Красноярский театр кукол с «Легендой о Великом инквизиторе», а также лучшей режиссерской работой Руслана Кудашова и работой художника Марины Завьяловой. Также в лонг-лист фестиваля входили Ачинский драматический театр («Звездный час по местному времени» и «Первая любовь» — здесь жюри особенно отметили работу актрисы Галины Трегубовой) и Красноярский драматический театр им. А. С. Пушкина («Коварство и любовь»).

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