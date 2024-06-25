Жители двух микрорайонов Омска месяц ждут горячей воды

«Плановое отключение у нас должно было быть с 5 по 13 июня. Но и перед этим на три дня нас лишили горячей воды, и до сих пор мы её дождаться не можем. Уже почти месяц вынуждены греть воду в кастрюлях, мыться в тазах. Живём в современном мире, а по факту как будто на деревне у бабушки. За что платим непонятно», — сетует жительница дома по ул. 24-я Северная, 192 Ирина Русакова.