Жители двух микрорайонов Омска месяц ждут горячей воды

Отключение горячей воды летом на неделю или на две для жителей многоквартирных домов — явление привычное и возмущений не вызывает, все понимают, что тёплое время года — лучшая пора для ремонта сетей.
Другое дело, когда из крана сотен омских домов уже почти месяц бежит лишь холодная вода, а все сроки планового отключения давно себя исчерпали. Такая ситуация в этом году приключилась с жителями микрорайонов Амурский и Регата, которые обслуживают частные компании. Почему они вынуждены оставаться без горячего водоснабжения — выяснял omsk.aif.ru.
Тазы вместо ванной
«Плановое отключение у нас должно было быть с 5 по 13 июня. Но и перед этим на три дня нас лишили горячей воды, и до сих пор мы её дождаться не можем. Уже почти месяц вынуждены греть воду в кастрюлях, мыться в тазах. Живём в современном мире, а по факту как будто на деревне у бабушки. За что платим непонятно», — сетует жительница дома по ул. 24-я Северная, 192 Ирина Русакова.
В этот дом, как и в сотни других жилых зданий и соцобъектов, тепло и горячую воду подаёт ООО «ТГКом».
«При проведении пусконаладочных работ на участках тепловых сетей обнаружены дефекты, не позволяющие возобновить ГВС. В связи с большим объёмом проводимых работ горячее водоснабжение будет восстановлено не раньше 25 июня», — сообщают представители ООО «ТГКом», обещая потребителям сделать перерасчёт платы за ГВС и больше этим летом их не отключать.
Долг всему виной
Вынуждены закаляться холодной водой и жители микрорайона Регата в Старом Кировске. Из-за долгов за газ поставщику теплоснабжающей компании «ПТЭ» отключили ресурс, и теперь из смесителей в квартирах проживающих здесь омичей бежит только холодненькая.
«Как выяснилось, это произошло из-за того, что обслуживающая нас котельная задолжала “Газпром межрегионгаз Омск” крупные суммы за сверхнормативное потребление газа. И пока долг не будет погашен газ в котельную не дадут. В УК нам сообщили: неизвестно, когда эта проблема решится, возможно, только с началом отопительного сезона появится в наших домах горячая вода. Подали обращение в прокуратуру», — говорит жительница ул. Маслова, 5 Альбина Курманова.
Без прокуратуры не побежит?
Кстати, поставщик газа предупредил, что по той же причине без горячего водоснабжения скоро могут остаться микрорайоны Модерн и Модерн-2.
Более 4000 звонков за неделю поступило от горожан в ЕДДС с жалобами на отсутствие горячей воды после плановых работ на водосетях. Вопрос срыва сроков горячего водоснабжения взяла на контроль мэрия.
«На штабе компаниям “ТГКом” и “ПТЭ” рекомендовано в кратчайшие сроки возобновить подачу горячей воды, в рамках своих полномочий администрация города направила обращение в прокуратуру о принятии мер прокурорского реагирования в отношении этих компаний», — сообщили в пресс-службе администрации Омска.