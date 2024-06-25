Собянин назвал территории в центре Москвы, которые будут благоустроены

«При Алексеевском ставропигиальном женском монастыре работает небольшая школа. В этом году планируем завершить реставрацию ее здания, построенного в XIX веке. И заодно благоустроим школьный двор и прилегающую территорию. Для учеников оборудуем две спортивные площадки с травмобезопасным резиновым покрытием. Одна из них будет универсальной — для игры в футбол, волейбол, баскетбол, пионербол. Другая — для занятий воркаутом», — рассказал Собянин.