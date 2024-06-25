Собянин назвал территории в центре Москвы, которые будут благоустроены

«Абсолютное большинство работ по благоустройству мы проводим за пределами центра. Но и в Центральном административном округе есть места, которые неплохо бы подремонтировать, добавить комфорта и функциональности», — написал мэр.
Как уточняется, в ближайших планах — обновить инфраструктуру парка «Усадьба Трубецких» в Хамовниках. Одну из детских площадок там оборудуют специально для малышей: установят большую песочницу, игровые комплексы для тренировки мелкой моторики, невысокие холмы с зацепами и трубой для ползания, безопасные горки, каучуковые полусферы, качели и карусели.
Другой игровой городок обустроят в глубине парка, ближе к Комсомольскому проспекту. Он будет рассчитан на ребят постарше. Там разместят горку, сетку-лазалку, карусель и разные качели.
«На баскетбольной и волейбольной площадках покрытие заменят на каучуковое, а для футбольного поля используют искусственную траву. Специалисты также отремонтируют раздевалки и ограждение и оборудуют еще одну спортивную зону для воркаута и настольного тенниса. Поболеть за любимую команду можно будет с новых трибун», — говорится в сообщении.
При входе в парк со стороны переулка Хользунова планируется обустроить площадку для дрессировки собак с тоннелем, горками, качелями-балансиром, кольцами и различными препятствиями. По ее периметру расставят лавочки.
Отмечается, что еще один проект этого года — благоустройство территории школы при Алексеевском монастыре в Красносельском районе.
«При Алексеевском ставропигиальном женском монастыре работает небольшая школа. В этом году планируем завершить реставрацию ее здания, построенного в XIX веке. И заодно благоустроим школьный двор и прилегающую территорию. Для учеников оборудуем две спортивные площадки с травмобезопасным резиновым покрытием. Одна из них будет универсальной — для игры в футбол, волейбол, баскетбол, пионербол. Другая — для занятий воркаутом», — рассказал Собянин.
Планируется заменить асфальт на тротуарах и в проездах, дополнительно озеленить территорию и модернизировать систему освещения. Современные светильники будут выполнены в традиционном классическом стиле. У участка довольно сложный рельеф — перепады высот достигают 3 м. Поэтому проектом благоустройства предусмотрена установка двух лестниц, пяти новых подпорных стенок и ремонт одной существующей.
Мэр отметил, что 1 сентября 2024 года старейшее в России информационное агентство ТАСС отметит 120-летие. К этой дате планируют обновить пространство перед его зданием на Тверском бульваре. На площадке у входа в информационное агентство выставочные стенды заменят на современные, с медиаэкранами. Там можно будет проводить настоящие цифровые выставки.
Работы также пройдут на территории Всероссийского музея декоративного искусства, расположенного на ул. Делегатская в Тверском районе.
«Этот тихий уголок в самом центре Москвы сохранил черты усадебного быта позапрошлого века: парадное пространство перед входом в главный дом и старый усадебный сад. Поэтому к работам здесь подойдем особенно бережно», — подчеркнул Собянин.
Особое внимание уделят модернизации инженерных коммуникаций. Специалисты усовершенствуют систему ливневой канализации. Для этого будут проложены дополнительные трубы и установлены дождеприемные колодцы. По программе «Чистое небо» кабельные линии электропередачи уберут под землю. Существующую подпорную стенку приведут в порядок: недостающие части восстановят, а затем оштукатурят и покрасят.
Площадку перед входом в музей замостят гранитной плиткой, на остальной территории — бетонной, а на проездах обновят асфальт. Круговое движение на территории сохранится, поскольку это необходимо для экскурсионных автобусов, однако для другого транспорта въезд на территорию будет ограничен. Там также появится велопарковка.
В зоне отдыха в центре планируют разбить цветники из многолетних и однолетних растений, установить лавочки и урны. Парковую мебель и фонари оформят в стиле усадеб XIX века. Освещать территорию будут фонари в историческом стиле.