В Пермском крае за сутки выпала треть месячной нормы осадков

Прошедший день, 24 июня, стал самым дождливым в Пермском крае с начала года. На территории региона за сутки выпала треть месячной нормы осадков. Дождь хорошенько промыл Бисер, где за 24 часа выпало 46 мм осадков, Чайковский и Верещагино — по 42 мм.
По информации ГИС центра ПГНИУ, в Верещагино за шесть последних суток выпал 151 мм осадков, что уже составило 20% годовой нормы осадков. Для сравнения с прошлым годом, в этой части Прикамья за пять месяцев, с 1 апреля по 31 августа, выпало всего 145 мм.
В Перми прошедший день по сравнению с другими территориями Прикамья стал не столь рекордным на осадки — за сутки выпало 6 мм осадков. Точно такой же показатель оказался и в Чернушке.
Синоптики прогнозируют дождливую погоду до конца этой недели. Осадки прекратятся лишь в воскресенье, 30 июня. В Перми за это время их может выпасть еще около 25 мм.
В Пермском крае к концу недели похолодает до +9…+14 градусов. Синоптики предупреждают о сильных дождях и паводках на реках.