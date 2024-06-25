В Пермском крае за сутки выпала треть месячной нормы осадков

По информации ГИС центра ПГНИУ, в Верещагино за шесть последних суток выпал 151 мм осадков, что уже составило 20% годовой нормы осадков. Для сравнения с прошлым годом, в этой части Прикамья за пять месяцев, с 1 апреля по 31 августа, выпало всего 145 мм.