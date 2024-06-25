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В Пермском крае за сутки выпала треть месячной нормы осадков

Сильный дождь 24 июня прошел на всей территории Прикамья.

Сейчас в Ричмонде: +22° 1 м/с 60% 756 мм рт. ст. +24°
Источник: Комсомольская правда

Прошедший день, 24 июня, стал самым дождливым в Пермском крае с начала года. На территории региона за сутки выпала треть месячной нормы осадков. Дождь хорошенько промыл Бисер, где за 24 часа выпало 46 мм осадков, Чайковский и Верещагино — по 42 мм.

По информации ГИС центра ПГНИУ, в Верещагино за шесть последних суток выпал 151 мм осадков, что уже составило 20% годовой нормы осадков. Для сравнения с прошлым годом, в этой части Прикамья за пять месяцев, с 1 апреля по 31 августа, выпало всего 145 мм.

В Перми прошедший день по сравнению с другими территориями Прикамья стал не столь рекордным на осадки — за сутки выпало 6 мм осадков. Точно такой же показатель оказался и в Чернушке.

Июнь 2024 года в Перми за несколько дней до окончания месяца уже превышает средние показатели по выпавшим осадкам. При среднемесячной норме осадков июня в 89 мм уже выпал 91 мм, что составляет 102% от нормы.

Синоптики прогнозируют дождливую погоду до конца этой недели. Осадки прекратятся лишь в воскресенье, 30 июня. В Перми за это время их может выпасть еще около 25 мм.

В Пермском крае к концу недели похолодает до +9…+14 градусов. Синоптики предупреждают о сильных дождях и паводках на реках.