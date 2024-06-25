В Омске за 4 миллиона появятся новые ливнёвки

В Октябрьском округе Омска появятся новые ливневые канализации. Об этом мэр Сергей Шелест рассказал в своём телеграм-канале. Два новых водоотводных лотка с плитами перекрытия обустроят по улице 15-я Рабочая от дома № 24 до дома № 8 и по улице 4-я Кордная, № 48.
«Подрядчик восстановит профиль канав с планировкой откосов, уберёт поросль, сформирует подстилающий слой из песка, выравнивающий — из асфальтобетонной смеси, а также проложит водоотводные трубы и бетонные лотки, в которые будет стекать вода», — сообщил градоначальник в соцсети.
Стоимость всех работ составит около 4 млн рублей. Общая протяжённость ливнёвок — 300 метров.
Ранее стало известно, что в этом году в Омске не станут обновлять «вафельную разметку». По правилам дорожного движения участок с такой разметкой запрещает выезд на перекрёсток в случае заторов. Как сообщили порталу Om1.ru в городской администрации, в 2024 году на неё не предусмотрено финансирование.