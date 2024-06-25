В Омске за 4 миллиона появятся новые ливнёвки

Ранее стало известно, что в этом году в Омске не станут обновлять «вафельную разметку». По правилам дорожного движения участок с такой разметкой запрещает выезд на перекрёсток в случае заторов. Как сообщили порталу Om1.ru в городской администрации, в 2024 году на неё не предусмотрено финансирование.