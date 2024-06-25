В Омске отменили единый школьный выпускной

«Сегодня у омских школьников выпускной. Поздравляю ребят с новым этапом их жизни. В этом году у нас 4 413 одиннадцатиклассников получат аттестат о среднем общем образовании. Из них более 30 человек сдали ЕГЭ на 100 баллов», — рассказал глава города.