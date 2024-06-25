В Омске отменили единый школьный выпускной

В Омске отменили единый день для школьных выпускных вечеров. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр Сергей Шелест. Сегодня, 25 июня, выпускные вечера пройдут у омских 11-классников.
«Сегодня у омских школьников выпускной. Поздравляю ребят с новым этапом их жизни. В этом году у нас 4 413 одиннадцатиклассников получат аттестат о среднем общем образовании. Из них более 30 человек сдали ЕГЭ на 100 баллов», — рассказал глава города.
Среди 11-классников особо отличилась выпускница школы № 135 Елизавета Ситникова. ЕГЭ по русскому и химии она сдала на 200 баллов.
А вот выпускной для девятиклассников пройдет в омских школах в другой день — их будут поздравлять 29 июня.