Небольшой дождь ожидается в Хабаровске днем 26 июня

К концу июня хабаровчане наконец-то смогут насладиться настоящей теплой погодой. В среду синоптики прогнозируют летнюю жару и небольшие осадки. Опасных метеоявлений на 26 июня в ФГБУ «Дальневосточное УГМС» не обещают. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
В краевой столице днем пройдет небольшой дождь, температура 24−26 градусов, ночью 12−14 градусов, ветер юго-западный, до 14 метров в секунду.
На юге — местами кратковременный дождь. Ночью 9−14 градусов, днем — до 28. Ветер юго-западный, до 11 метров в секунду.
В центре Хабаровского края небольшой дождь пройдет местами по Хабаровскому, Нанайскому и Верхнебуреинскому районам. В остальном без существенных осадков. Ночью 8−14 градусов, днем — 17−29. Ветер южных направлений, до 10 метров в секунду.
На севере кратковременный дождь обещают только в Охотском и Аяно-Майском районах. Ночью до плюс 12, днем — до 31 градуса. Ветер южных направлений, до 11 метров в секунду.