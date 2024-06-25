Под Новосибирском ищут похитителей ветровальных деревьев

— Стволы, ветки и сучья, отмершие естественным путем и лежащие на земле без связи с корнем — это валежник. Сломленная в результате природных явлений верхушка дерева относится к валежнику, а оставшийся пень с корневой системой, независимо от его высоты, — нет, — объяснили в министерстве.