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Под Новосибирском ищут похитителей ветровальных деревьев

Инспекторы продолжают работать в Ордынском районе.

Источник: Комсомольская правда

В Ордынском Районе правоохранители разыскивают похитителей леса. Как объяснили в министерстве природных ресурсов и экологии, нарушители, вероятно, не понимали разницу между ветровальными деревьями и валежником.

— Стволы, ветки и сучья, отмершие естественным путем и лежащие на земле без связи с корнем — это валежник. Сломленная в результате природных явлений верхушка дерева относится к валежнику, а оставшийся пень с корневой системой, независимо от его высоты, — нет, — объяснили в министерстве.

Специалисты оценили причиненный ущерб государству и направили документы в правоохранительные органы.

За рубку деревьев преступникам теперь грозит либо административное, либо уголовное наказание.

— Заготовка валежника — это сбор лежащих на поверхности земли остатков стволов деревьев, сучьев, не являющихся порубочными остатками в местах проведения лесосечных работ, соответственно, брать порубочные остатки на лесосеках также нельзя, — добавили в пресс-службе.