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В воздухе Уфы обнаружили превышение допустимых значений опасного газа

В больших количествах он оказывает неблагоприятное воздействие на организм человека.

Источник: РИА "Новости"

В двух пунктах наблюдения за загрязнением воздуха в Уфе выявили превышение допустимых значений концентрации опасного газа — оксида углерода. По данным Башгидромета, исследования проводилось в субботу, 22 июня.

Так, в пункте на проспекте Октября, 65/4 превышение нормы составило 7,7 раза. Тогда же вечером на улице Мира, 11 предельно допустимая концентрация оказалась повышенной в 1,3 раза. В остальных ПНЗ превышений не наблюдалось.

По словам медиков, оксид углерода опасен для организма человека снижением скорости зрительного восприятия, сильной головной болью, слабостью, головокружением, туманом перед глазами, тошнотой и рвотой.

экология