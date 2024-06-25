В воздухе Уфы обнаружили превышение допустимых значений опасного газа

Так, в пункте на проспекте Октября, 65/4 превышение нормы составило 7,7 раза. Тогда же вечером на улице Мира, 11 предельно допустимая концентрация оказалась повышенной в 1,3 раза. В остальных ПНЗ превышений не наблюдалось.