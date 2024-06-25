В воздухе Уфы обнаружили превышение допустимых значений опасного газа

В двух пунктах наблюдения за загрязнением воздуха в Уфе выявили превышение допустимых значений концентрации опасного газа — оксида углерода. По данным Башгидромета, исследования проводилось в субботу, 22 июня.
Так, в пункте на проспекте Октября, 65/4 превышение нормы составило 7,7 раза. Тогда же вечером на улице Мира, 11 предельно допустимая концентрация оказалась повышенной в 1,3 раза. В остальных ПНЗ превышений не наблюдалось.
По словам медиков, оксид углерода опасен для организма человека снижением скорости зрительного восприятия, сильной головной болью, слабостью, головокружением, туманом перед глазами, тошнотой и рвотой.