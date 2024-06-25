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В Омске начали снос долгостроя на улице 70 лет Октября

Здание снесут до основания, а затем на его месте построят новый дом.

Источник: Om1.ru

На Левобережье начался снос долгостроя на улице 70 лет Октября. Недостроенную 17-этажку, которая должна была входить в жилой комплекс «Кристалл», внесли в Единый реестр проблемных объектов.

В 2021 году права прекратившего деятельность застройщика перешли Фонду развития территорий. Было решено достраивать дом, подрядчиком стало ООО «АртРемстрой» в декабре прошлого года.

Ранее планировалось разрушить многоэтажку только до третьего этажа и продолжить строительство дома. Однако техническая экспертиза показала, что надёжнее снести здание до фундамента.

На месте снесённого долгостроя появится новый жилой дом. В нём будет 157 квартир, в том числе 53 из них — для обманутых дольщиков, а ещё 11 отдадут ветеранам боевых действий.

недвижимость