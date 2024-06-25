На Взлетке закрыли опасный пансионат для пенсионеров

Как рассказали в ведомстве, ООО «Серебряный ветер» предоставляет услуги по круглосуточному уходу и присмотру за пенсионерами на улице Алексеева. Во время прокурорской проверки там нашлось множество нарушений, угрожающих жизни и здоровью пятерых постояльцев.
Так, медицинские услуги оказывались без лицензии. Помещения не соответствовали санитарно-эпидемиологическим требованиям, продукты хранились без маркировок. Ухаживать за постояльцами приходилось людям без специального образования.
В пансионате игнорировались требования пожарной безопасности — не было сигнализации, как и системы пожаротушения в целом. В случае возгорания сотрудники пансионата не смогли бы эвакуировать инвалидов.
Прокуратура внесла представление в организацию. По постановлению прокурора директор приюта привлечен к административной ответственности по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований», «Нарушение санитарных правил», «Нарушение требований пожарной безопасности».
После вмешательства прокурора деятельность небезопасного пансионата прекращена.