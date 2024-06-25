На Взлетке закрыли опасный пансионат для пенсионеров

Как рассказали в ведомстве, ООО «Серебряный ветер» предоставляет услуги по круглосуточному уходу и присмотру за пенсионерами на улице Алексеева. Во время прокурорской проверки там нашлось множество нарушений, угрожающих жизни и здоровью пятерых постояльцев.