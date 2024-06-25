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В школах Перми с 1 июля начнут набор в десятые классы

Школы города предложат профильное образование в трех вариантах.

Источник: Комсомольская правда

В школах Перми с 1 июля начнут набор учащихся в десятые классы. В новом учебном году учебные классы примут более 4,2 тыс. школьников. Школы города предложат профильное образование в трех вариантах.

Десятиклассники получат возможность обучаться в школах с профильными классами, с углубленным изучением отдельных предметов и по индивидуальным учебным планам.

Как пояснили в городском департаменте образования, школы Перми примут учащихся в 20 профильных классов: по семь — инженерных и психолого-педагогических, пять медицинских, один — с фармацевтическим уклоном.

Правила приема и перечень необходимых документов для поступления в десятые классы можно найти на сайте выбранной школы. Полный перечень школ Перми приводит сайт «Наше пермское образование».

образование