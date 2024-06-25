«Отойди, или ударю». Школьница поймала преступника из федерального розыска

Министр внутренних дел Владимир Колокольцев наградил 16-летнюю кемеровчанку Риту Казакову, которая не дала злоумышленнику ограбить девочку и помогла полиции его разыскать. И злоумышленнику не простому, а объявленному в федеральный розыск. Подробнее у kuzbass.aif.ru.
«Буду такой же, как ты».
Днём холодного февраля рядом с кемеровским Парком Чудес 8-летняя девочка Даша (имя изменено) возвращалась домой. Она ничего не боялась — место оживлённое, центр города, не слишком темно. Но тут вдруг к Даше подошёл взрослый мужчина и попросил мобильный телефон, чтобы позвонить. Добрая девочка дала мобильный, но как только незнакомец взял его в руки, пригрозил расправой и развернулся в другую сторону.
«Повернулся и сказал: “Отойди, или я тебя ударю”. Я, конечно, отошла, потому что не хочу, чтобы меня ударили. Дальше он пошёл, а я за ним, говорю: “Отдайте мой телефон”, — рассказывала потом Даша полицейским.
Очевидцами этой картины стали 16-летняя Рита Казакова со своим другом. Она подошла к плачущей девочке и спросила, что случилось. Пока друг девушки пошёл за похитителем, Рита успокаивала ребёнка и внезапно увидела полицейскую машину. Махнула рукой, полицейские остановились. К счастью, лейтенант полиции Николай Колбин вместе с полицейским водителем, старшим сержантом полиции Сергеем Иванищевым, вовремя заметили происходящее и успели задержать грабителя.
В кармане верхней одежды злоумышленника быстро нашёлся похищенный гаджет. Также сотрудники полиции установили, что это был ранее неоднократно судимый 33-летний местный житель, который находился в федеральном розыске за мошенничество в Республике Хакасия.
«Раскаиваюсь. Че я ещё могу сказать?» — без тени раскаяния заявлял на видео полицейским задержанный.
Следственные органы СУ СК России по Кемеровской области возбудили уголовное дело по 2 ст. 161 УК РФ «Грабёж». Ему дали два года условно. Похищенный телефон вернули девочке.
«Когда я вырасту, такой же буду», — признавалась Даша Рите.
«За девочку я испугалась, она маленькая была и плакала. Конечно, я за неё переживала. Я уверена, что если каждый из нас не будет проходить мимо таких ситуаций, то мир станет намного лучше», — заключает сама Рита.
Как сохранить безопасность детей на улице?
Кузбасская полиция даёт простые, но очень действенные советы, чтобы обезопасить детей от злоумышленников:
Никогда не садиться в машины к незнакомым людям, не ходить с незнакомцами по их просьбам, не поддерживать с ними диалог;
не заходить в подъезд, лифт вместе с незнакомцем (лучше дождаться взрослых соседей или просить родителей встречать возле дома);
не демонстрировать дорогостоящие вещи и деньги на улице и в общественных местах;
сумку на улице следует носить через плечо — так её труднее сорвать. В общественном транспорте личные вещи держать перед собой и не класть ценные вещи в наружные карманы одежды;
для своих передвижений нужно выбирать людные, оживлённые и хорошо освещённые места;
сохраните в памяти телефона своего ребёнка номера (в идеале кнопкой «быстрого набора»), по которым он может в первую очередь обратиться за помощью родителей, ближайших родственников, педагогов, соседей, экстренных служб;
сделайте аналогичный список телефонных номеров на небольшом бумажном листке, которой можно хранить в кармане одежды и воспользоваться в случае утраты мобильного;
если позволяет техническая возможность, установите на телефон ребёнка мобильное приложение МВД России, где есть функция экстренного вызова полиции. Звонок поступит в ближайшую дежурную часть полиции, поскольку местоположение ребёнка определяется по геолокации автоматически;
объясните ребёнку, что если злоумышленник напал на него и требует деньги или ценные вещи, следует отдать требуемое, запомнить приметы нападавшего и как можно скорее обратиться за помощью в полицию.