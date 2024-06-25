«Отойди, или ударю». Школьница поймала преступника из федерального розыска

Днём холодного февраля рядом с кемеровским Парком Чудес 8-летняя девочка Даша (имя изменено) возвращалась домой. Она ничего не боялась — место оживлённое, центр города, не слишком темно. Но тут вдруг к Даше подошёл взрослый мужчина и попросил мобильный телефон, чтобы позвонить. Добрая девочка дала мобильный, но как только незнакомец взял его в руки, пригрозил расправой и развернулся в другую сторону.