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Инфляция в Приморье продолжает бить рекорды: как выросли цены за месяц

ВЛАДИВОСТОК, 25 июня, ФедералПресс. По итогам мая 2024 года инфляция в Приморье вновь ускорилась и составила 10,8%. Как изменились цены на товары и услуги за месяц в регионе, читайте в нашем материале.

Источник: РИА "Новости"

По данным Дальневосточного ГУ Банка России, спрос продолжал опережать предложения, в результате чего компании начали увеличивать цены на товары и услуги из-за возросших затрат. По итогам прошедшего месяца также отмечалось сокращение предложений некоторых продовольственных товаров. Особо это ощущалось на стоимости картофеля в крае.

«Поставки импортного картофеля в целом по стране сократились, а в последние месяцы весны его доля на рынке традиционно возрастает. Запасы местного картофеля в Приморье исчерпались раньше, чем в прошлом году, из-за низкого урожая 2023 года. В результате годовой рост цен на картофель в крае ускорился», — отметил главный специалист Экономического управления Дальневосточного ГУ Банка России Антон Гулевич.

Выросли и цены на кондитерские изделия, что связано с неурожаем какао-бобов.

В мае отмечался рост цен на медицинские товары, косметику и парфюмерию из-за увеличения затрат российских фармацевтических и промышленных предприятий, в том числе на оплату труда.

С 1 мая 2024 года подорожал проезд в общественном транспорте Владивостока, что также сказалось на ускорении роста годовой инфляции.

Отметим, что по итогам мая инфляция в России выросла до 8,3%.

Напомним, в апреле рост инфляции в Приморье составил 10,2%. Снижению темпа роста способствовало увеличение вылова рыбы на Дальнем Востоке.

инфляция