Инфляция в Приморье продолжает бить рекорды: как выросли цены за месяц

«Поставки импортного картофеля в целом по стране сократились, а в последние месяцы весны его доля на рынке традиционно возрастает. Запасы местного картофеля в Приморье исчерпались раньше, чем в прошлом году, из-за низкого урожая 2023 года. В результате годовой рост цен на картофель в крае ускорился», — отметил главный специалист Экономического управления Дальневосточного ГУ Банка России Антон Гулевич.