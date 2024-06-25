Роддом горбольницы № 7 станет частью Перинатального центра

До конца сентября 2024 года роддом горбольницы № 7 на улице Мадояна присоединят к Перинатальному центру Ростовской области. Об этом корреспонденту 161.RU заявили в донском Минздраве. Речь идет о недавно построенном корпусе родильного отделения, где также находится женская консультация. Но о ее присоединении к Перинатальному центру в ответе Минздрава не говорится.