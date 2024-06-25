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Роддом горбольницы № 7 станет частью Перинатального центра

А что с врачами?

До конца сентября 2024 года роддом горбольницы № 7 на улице Мадояна присоединят к Перинатальному центру Ростовской области. Об этом корреспонденту 161.RU заявили в донском Минздраве. Речь идет о недавно построенном корпусе родильного отделения, где также находится женская консультация. Но о ее присоединении к Перинатальному центру в ответе Минздрава не говорится.

Также в Минздраве рассказали, что к 30 мая из роддома по собственному желанию уволились 17 врачей из 61. Из 71 работника среднего медперсонала уволились 22 человека. Сейчас остальные сотрудники, сообщает Минздрав, получают должностной оклад с положенными компенсационными выплатами.

Переведут ли оставшийся медперсонал роддома в Перинатальный цент, в ответе не сказано.

Напомним, что старый корпус роддома горбольницы № 7 закрылся, чтобы стать военным госпиталем. Всех рожениц срочно выписали из отделения весной, чтобы разместить военных.

Об этом сообщил ТГ-канал 161.ru.

медицина