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У Крымского моста выросла очередь

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн — РИА Новости Крым. У Крымского моста утром во вторник скопилась очередь из 60 автомобилей. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на транспортном переходе через Керченский пролив.

Источник: РИА "Новости"

«К 8:00 в очереди со стороны Тамани находится 60 транспортных средств», — сказано в сообщении.

По данным канала, выезд из Крыма свободен — очереди перед пунктом досмотра со стороны Керчи нет.

Движение по Крымскому мосту в настоящее время разрешено автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России — ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута — 387 км. Ориентировочное время в пути составляет семь часов.

Керченская паромная переправа работает в штатном режиме. В приоритетном порядке переправляются грузовики с продуктами питания и товарами первой необходимости. В рамках проведения мероприятий по антитеррористической защищенности Керченская переправа работает в светлое время суток.