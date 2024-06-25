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Дорога на Бостанлык будет временно закрыта из-за чемпионата по спортивному велошоссе

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Дорога в направлении из Ташкента в Бостанлыкский район закрыта из-за соревнований по велоспорту, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Чемпионат Узбекистана по спортивному велошоссе проходит 25—26 июня. В связи с этим в дни соревнований на 34-м и 54-м километре автомобильной дороги 4Р12, ведущей в Бостанлыкский район, с 08:00 до 14:00 будет ограничено движение транспортных средств.

Отметим, что велогонки стартуют на въезде в Чирчик, финиш запланирован на въезде в Газалкент.

Водителям, направляющимся в Бостанлыкский район, рекомендуется ехать через Чирчик.