Дорога на Бостанлык будет временно закрыта из-за чемпионата по спортивному велошоссе

Чемпионат Узбекистана по спортивному велошоссе проходит
Отметим, что велогонки стартуют на въезде в Чирчик, финиш запланирован на въезде в Газалкент.
Водителям, направляющимся в Бостанлыкский район, рекомендуется ехать через Чирчик.
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Дорога в направлении из Ташкента в Бостанлыкский район закрыта из-за соревнований по велоспорту, сообщает корреспондент Podrobno.uz.
Чемпионат Узбекистана по спортивному велошоссе проходит
Отметим, что велогонки стартуют на въезде в Чирчик, финиш запланирован на въезде в Газалкент.
Водителям, направляющимся в Бостанлыкский район, рекомендуется ехать через Чирчик.