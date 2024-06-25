Дорога на Бостанлык будет временно закрыта из-за чемпионата по спортивному велошоссе

Чемпионат Узбекистана по спортивному велошоссе проходит 25—26 июня . В связи с этим в дни соревнований на 34-м и 54-м километре автомобильной дороги 4Р12, ведущей в Бостанлыкский район, с 08:00 до 14:00 будет ограничено движение транспортных средств.