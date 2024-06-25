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Организатор экстрим-шоу в Ревде извинился перед зрителями за горящий канат

В Ревде организатор шоу с горящим канатом принес свои извинения зрителям.

В Ревде во время экстрим-шоу в толпу с детьми попал горящий канат. Организатор мероприятия Василий Сединкин принес свои извинения всем зрителям. Об этом он сообщил «КП-Екатеринбург».

По словам организатора, как только произошло ЧП, детей увели. Им оказали помощь сотрудники скорой помощи. Травм у них зафиксировано не было.

— Канат, который мы всегда покупаем в одном месте и крутим по всей России уже 20 лет, вчера перегорел раньше положенного времени и поэтому отлетел в сторону зрителей. Мы отреагировали. Шоу сразу было закончено, — отметил Василий Сединкин.

отметил Василий Сединкин

Также организатор объяснил, почему такой инцидент мог произойти. По словам Сединкина, канат долетел до зрителей из-за того, что была уменьшена площадь площадки. Это произошло из-за луж.

шоу