Организатор экстрим-шоу в Ревде извинился перед зрителями за горящий канат

В Ревде во время экстрим-шоу в толпу с детьми попал горящий канат. Организатор мероприятия Василий Сединкин принес свои извинения всем зрителям. Об этом он сообщил «КП-Екатеринбург».
По словам организатора, как только произошло ЧП, детей увели. Им оказали помощь сотрудники скорой помощи. Травм у них зафиксировано не было.
— Канат, который мы всегда покупаем в одном месте и крутим по всей России уже 20 лет, вчера перегорел раньше положенного времени и поэтому отлетел в сторону зрителей. Мы отреагировали. Шоу сразу было закончено, — отметил Василий Сединкин.
Также организатор объяснил, почему такой инцидент мог произойти. По словам Сединкина, канат долетел до зрителей из-за того, что была уменьшена площадь площадки. Это произошло из-за луж.