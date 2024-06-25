Организатор экстрим-шоу в Ревде извинился перед зрителями за горящий канат

— Канат, который мы всегда покупаем в одном месте и крутим по всей России уже 20 лет, вчера перегорел раньше положенного времени и поэтому отлетел в сторону зрителей. Мы отреагировали. Шоу сразу было закончено, — отметил Василий Сединкин.