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Жара в ближайшие три дня и прохладные перспективы на выходные: на погоду в Калининграде будет влиять Азорский антициклон

Воздух прогреется до +30.

Сейчас в Ричмонде: +19° 1 м/с 75% 757 мм рт. ст. +23°

Калининградцев ждёт испытание июньской жарой. Воздух в среду раскалится до +30. Такая погода продлится до конца недели, после чего в регион вернутся умеренные температуры. Такой прогноз дали специалисты в сообществе «Погода и метеоявления в Калининградской области» «ВКонтакте».

Резкое потепление начнётся уже во вторник, 25 июня. Ожидается, что днём столбик термометра поднимется до отметки +25−28 градусов.

«На конец этой — начало следующей недели модели уже “видят” сценарии с возвращением западного переноса и умеренной погоды, однако это всё ещё слишком далёкие перспективы», — отметили метеорологи.