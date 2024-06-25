Жара в ближайшие три дня и прохладные перспективы на выходные: на погоду в Калининграде будет влиять Азорский антициклон

Калининградцев ждёт испытание июньской жарой. Воздух в среду раскалится до +30. Такая погода продлится до конца недели, после чего в регион вернутся умеренные температуры. Такой прогноз дали специалисты в сообществе «Погода и метеоявления в Калининградской области» «ВКонтакте».