Три нижегородских вуза включили в топ-100 рейтинга Forbes. Рейтинг опубликован на сайте издания.
В рейтинг вошли крупные государственные вузы, в которых обучаются минимум 400 студентов по программам бакалавриата и специалитета. В лонг-листе оказались 547 учреждений.
Среди нижегородских вузов самое высокое место занял ННГУ им. Н. И. Лобачевского — 62 строчка. Далее следуют НГТУ им. Р. Е. Алексеева и НГЛУ им. Н. А. Добролюбова — 70 и 98 места соответственно.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось о том, что НГЛУ не войдет в состав ННГУ им. Н. И. Лобачевского в ближайшее время.