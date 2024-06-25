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Три нижегородских вуза включили в топ-100 рейтинга Forbes

Среди нижегородских вузов самое высокое место занял ННГУ им. Н. И. Лобачевского.

Источник: Нижегородская правда

Три нижегородских вуза включили в топ-100 рейтинга Forbes. Рейтинг опубликован на сайте издания.

В рейтинг вошли крупные государственные вузы, в которых обучаются минимум 400 студентов по программам бакалавриата и специалитета. В лонг-листе оказались 547 учреждений.

Среди нижегородских вузов самое высокое место занял ННГУ им. Н. И. Лобачевского — 62 строчка. Далее следуют НГТУ им. Р. Е. Алексеева и НГЛУ им. Н. А. Добролюбова — 70 и 98 места соответственно.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось о том, что НГЛУ не войдет в состав ННГУ им. Н. И. Лобачевского в ближайшее время.

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