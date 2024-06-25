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Вода в кранах будет не у всех, кому-то придётся заполнять ведра и ванны: Кому в Кишинёве не повезёт — сообщаем адреса

Во вторник, 25 июня, с 09:00 до 20:00 в нескольких частях муниципия Кишинев будет прекращено водоснабжение.

Во вторник по ряду столичных адресов будет временно прекращена подача воды сообщает noi.md.

Так, объявленные меры касаются следующих улиц:

— улица Алба-Юлия, 6, 16, 18 и Парис 43/2 (частный детский сад), с 09:00 до 20:00;

— ул. Кочиерь, 9/3 и ул. Зодиак, 11, с 09:00 до 15:00;

— ул. В. Докучаева, № ⅔ и № 13, ул. Костюжень, № 8/5, с 09:00—15:00;

— село Гидигич, ул. Поноарелор, Кымпией, E. Буков, Шт. Няга и В. Кымпулуй, с 09:00 до 17:00.

Меры приняты в связи с выполнением комплекса работ, запланированных АО «Apa-Canal Chisinau».

Примэрия обращается ко всем потребителям, которых коснутся указанные меры, с рекомендацией обеспечить минимальный запас воды для питья и бытовых нужд в период перерыва в водоснабжении.

Источник: noi.md.

ЖКХ