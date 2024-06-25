В Ростове начался масштабный ремонт фонтанов

В Ростове-на-Дону летом 2024 года стартовал масштабный ремонт фонтанов. Об этом рассказали в городской администрации.
Речь идёт о фонтанах «Орфей» у филармонии, «Атланты» на Театральной площади и «Покровском» в Покровском сквере.
«Ведутся демонтажные и общестроительные работы, закуплено и изготавливается технологическое оборудование. Подрядчики заверили, что все идет по графику», — пояснил глава администрации Алексей Логвиненко.
Самые масштабные работы ведутся над фонтаном «Атланты», который в своё время спроектировал Евгений Вучетич.
Подрядчикам предстоит отреставрировать фигуры атлантов, обновить чашу бассейна и прожекторы. Каскад будет покрыт гранитными плитами. Власти обещают, что после реставрации фонтан «Атланты» станет свето-музыкальным, хотя в 2015 году он уже имел такую функцию.
В общей сложности в порядок приведут 10 фонтанов города.