В Ростове начался масштабный ремонт фонтанов

Подрядчикам предстоит отреставрировать фигуры атлантов, обновить чашу бассейна и прожекторы. Каскад будет покрыт гранитными плитами. Власти обещают, что после реставрации фонтан «Атланты» станет свето-музыкальным, хотя в 2015 году он уже имел такую функцию.