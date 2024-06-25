ПМЮФ, съёмки кино и марафон ограничат движение в центре Петербурга

С 00:00 26 июня до 23:59 28 июня будут сужены дороги на Вознесенском проспекте от Большой Морской улицы до Малой Морской улицы и вдоль дома 6; на улице Марата вдоль дома 11; на Михайловской улице вдоль дома 1/7; на четной стороне набережной Мойки от дома 24 до Певческого моста; на Стремянной улице вдоль дома 8; на Владимирском проспекте вдоль дома 2/49; на четной стороне набережной Мойки вдоль дома 2 по переулку Антоненко; в переулке Антоненко вдоль дома 2; на Малой Морской улице вдоль дома 14; на Почтамтской улице вдоль дома 4; на Исаакиевской площади вдоль дома 1 по Вознесенскому; в Никольском переулке и на набережной Крюкова канала вдоль дома 62 по Садовой; на Гончарной улице вдоль дома 4; на Малом проспекте В. О. от набережной Макарова до 2−3-й линий В. О. и на Галерной улице вдоль дома 15. В этот же период на указанных участках, кроме Галерной улицы, будет действовать запрет на остановку транспорта.