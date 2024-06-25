Полиция призвала челябинцев срочно проверить загранпаспорта — особое внимание необходимо уделить документам сроком действия пять лет, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Для зарубежных поездок гражданам Российской Федерации необходимо иметь действительный заграничный паспорт с правильно внесенными в него сведениями, отметками и записями.
«В результате технического сбоя при печати заграничных паспортов при формировании машиночитаемой записи выявляются ошибки, такие как отсутствие во второй строке машиночитаемой записи пола владельца паспорта “F” или “M”, отсутствие первых цифр даты рождения и двух последних контрольных цифр», — рассказали в ГУ МВД региона.
При обнаружении в паспорте ошибок, опечаток или несоответствий южноуральцам необходимо незамедлительно обратиться в подразделение по вопросам миграции. В таких случаях паспорт будет заменен в кратчайшие сроки без взимания государственной пошлины.