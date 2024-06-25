В Беларуси дома-интернаты станут соцпансионатами, упростив прием постояльцев

Правительство Беларуси внесло изменения в 14 постановлений в рамках Закона по вопросам социального обслуживания и социальных выплат, сообщает Минтруда и соцзащиты и выделяет несколько основных новшеств.
В их числе то, что в Беларуси не будет теперь домов-интернатов, а будут социальные пансионаты, не будет домов ветеранов, а будут дома сопровождаемого проживания. Сокращается перечень необходимых медицинских обследований для направления в социальные пансионаты.
Вводится также лицензирование для негосударственных фирм, которые оказывают социальные услуги с проживанием пожилым и инвалидам.
Основные положения постановления № 435 вступают в силу с 1 июля 2024-го.