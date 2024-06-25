Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Беларуси дома-интернаты станут соцпансионатами, упростив прием постояльцев

В Беларуси вводится лицензирование частных пансионатов для пожилых.

Источник: Комсомольская правда

Правительство Беларуси внесло изменения в 14 постановлений в рамках Закона по вопросам социального обслуживания и социальных выплат, сообщает Минтруда и соцзащиты и выделяет несколько основных новшеств.

В их числе то, что в Беларуси не будет теперь домов-интернатов, а будут социальные пансионаты, не будет домов ветеранов, а будут дома сопровождаемого проживания. Сокращается перечень необходимых медицинских обследований для направления в социальные пансионаты.

Вводится также лицензирование для негосударственных фирм, которые оказывают социальные услуги с проживанием пожилым и инвалидам.

Основные положения постановления № 435 вступают в силу с 1 июля 2024-го.