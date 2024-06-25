«Антициклон порадует солнцем»: Синоптик Леус рассказал о погоде в Петербурге 25 июня

В такие дни спастись от жары можно, искупавшись в реке или озере. Однако к выбору водоема стоит отнестись ответственно. В минувший понедельник Роспотребнадзор по Петербургу сообщил, что единственным пригодным для этого оказалось Среднее Суздальское озеро в Выборгском районе. Только оно в черте города соответствует гигиеническим нормативам.