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«Антициклон порадует солнцем»: Синоптик Леус рассказал о погоде в Петербурге 25 июня

Синоптик Леус прогнозирует в Петербурге до +24 градусов.

Сейчас в Ричмонде: +20° 1 м/с 68% 757 мм рт. ст. +24°
Источник: Комсомольская правда

Погода во вторник, 25 июня, будет формироваться в Петербурге под влиянием восточной периферии антициклона. Это значит, что дожди обойдут город стороной, но температура воздуха заметно прогреется. Об этом со ссылкой на «Метеовести» в своем Telegram-канале сообщил синоптик Михаил Леус.

— Столбик термометра в Северной столице будет показывать от +22 до +24 градусов, в соседнем регионе — Ленинградской области — от +20 до +25 градусов. Ветер подует западный, его порывы могут достигать до девяти метров в секунду, — пояснил синоптик.

Леус добавил, что атмосферное давление в течение дня будет мало меняться и составит 763 миллиметра ртутного столба, что выше норпмы.

Завтра, 26 июня, в городе на Неве снова ожидается солнечная и сухая погода. Солнце прогреет температуру воздуха до +27 градусов.

В такие дни спастись от жары можно, искупавшись в реке или озере. Однако к выбору водоема стоит отнестись ответственно. В минувший понедельник Роспотребнадзор по Петербургу сообщил, что единственным пригодным для этого оказалось Среднее Суздальское озеро в Выборгском районе. Только оно в черте города соответствует гигиеническим нормативам.