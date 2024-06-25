В Ферганской области здорового человека положили в психиатрическую больницу

Потерпевший сообщил, что инспектор по профилактике и представители махалли поместили его в психиатрическую больницу, при этом письмо о согласии на медицинское обследование в учреждении он не подписывал. Три дня его обследовали, а затем отправили домой, поскольку он оказался здоров.