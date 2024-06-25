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В Ферганской области здорового человека положили в психиатрическую больницу

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Жителя Коканда незаконно поместили в психиатрическую больницу. Мужчина обратился за помощью к омбудсмену, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Потерпевший сообщил, что инспектор по профилактике и представители махалли поместили его в психиатрическую больницу, при этом письмо о согласии на медицинское обследование в учреждении он не подписывал. Три дня его обследовали, а затем отправили домой, поскольку он оказался здоров.

Ситуацию расследовал региональный представитель уполномоченного по правам человека в Ферганской области.

В ходе изучения было установлено, что полученное на приеме в больнице согласие было без подписи. В результате врач, проводивший медицинский осмотр гражданина без его согласия, получил выговор.

медицина