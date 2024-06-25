50-летняя женщина стала самой взрослой мамой в Новосибирской области

Стало известно, сколько лет самой возрастной женщине, родившей ребенка в Новосибирской области в 2024 году. Её возраст КП-Новосибирск назвали в региональном Управлении ЗАГС.
— Самой взрослой мамой стала женщина в возрасте 50 лет, для нее это не первый ребенок, — говорится в ответе ЗАГСа на запрос КП-Новосибирск.
Самым возрастным отцам на момент рождения детей исполнилось 65 лет. Для них это тоже не первые дети, добавили в Управлении.
Ранее КП-Новосибирск писала, что самыми юными мамами в Новосибирской области за пять месяцев 2024 года стали две 14-летние девочки, а самым молодым отцом этого года стал 15-летний парень.