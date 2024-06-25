«И в Воронеже о вас знают»: хабаровские врачи провели сложную операцию

В краевую клиническую больницу имени Сергеева поступила 63-летняя пациентка. Долгое время у нее болела голова, периодически двоило в глазах. МРТ показало, что у пенсионерки мягкотканное образование основной (клиновидной) пазухи с деструкцией костных стенок. Нужна была операция. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Проводить операцию женщина решила в этом учреждении. Она сказала, что даже в Воронеже знают о профессионализме хабаровских докторов.
«Пациентке была проведена сфеноидотомия: под контролем эндоскопа через полость носа с помощью микрохирургического инструмента врачи сформировали отверстие для дренажа и удалили патологическое содержимое, а именно — вызвавшие воспаление грибковые массы в пазухе», — рассказали в министерстве здравоохранения Хабаровского края.
Сфеноидит — редкое патологическое состояние. Устранять его непросто, так как есть риск повреждения внутренней сонной артерии, гипофиза, зрительного нерва или кавернозного синуса.
Сейчас женщина находится на стационарном лечении, восстанавливается после успешно проведенной операции.