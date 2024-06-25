«И в Воронеже о вас знают»: хабаровские врачи провели сложную операцию

В краевую клиническую больницу имени Сергеева поступила 63-летняя пациентка. Долгое время у нее болела голова, периодически двоило в глазах. МРТ показало, что у пенсионерки мягкотканное образование основной (клиновидной) пазухи с деструкцией костных стенок. Нужна была операция. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".