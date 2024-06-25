Омичей приглашают на Всероссийскую ярмарку трудоустройства

Ярмарка будет полезна как тем, кто ищет работу, так и тем, кто задумывается сменить сферу деятельности. На ней представят свыше десяти тысяч вакансий от почти тысячи работодателей. Среди них представители малого и среднего бизнеса, предприятия ОПК и сельского хозяйства, транспорта, связи, строительства и других.