Омичей приглашают на Всероссийскую ярмарку трудоустройства

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, мероприятие пройдёт в пятницу, 28 июня.
Ярмарка будет полезна как тем, кто ищет работу, так и тем, кто задумывается сменить сферу деятельности. На ней представят свыше десяти тысяч вакансий от почти тысячи работодателей. Среди них представители малого и среднего бизнеса, предприятия ОПК и сельского хозяйства, транспорта, связи, строительства и других.
В этом году программу Всероссийской ярмарки разделили на 3 блока: «Образование и наука», «Реальный сектор экономики», «Социальная сфера».
Блок «Образование и наука» позволит соискателям узнать о программах обучении и переобучения, повышения квалификации и тому подобном.
В «Реальном секторе экономики» будет представлена информация о предложениях ведущих предприятий региона. Те, кто ищет работу, смогут лично пообщаться с работодателями.
В блоке «Социальная сфера» соискателей ждут вакансии в сферах здравоохранения, образования, культуры.
В рамках блоков будут работать следующие площадки:
Время проведение ярмарки — с 10:00 до 15:00. Место проведение — Конгресс-холл (улица 70 лет Октября, № 25, к.2) Вход свободный.