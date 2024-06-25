Число полос для общественного транспорта удвоят в Екатеринбурге

«Предполагаем, что количество выделенных полос вырастет с 17 до 42. Это серьезное увеличение. Безусловный приоритет общественному транспорту будет выделен», — подчеркнул Орлов.
Как ранее сообщал ЕАН, мэрия рассчитывает увеличивать число «выделенок» в течение двух лет. Общая протяженность полос вырастет до 43 км. Изменения коснутся и трамвайных путей: рельсы оградят от автомобилистов.
Весной Орлов анонсировал реформу общественного транспорта в Екатеринбурге. Помимо закупки новых трамваев и троллейбусов, мэрия перейдет на систему брутто-контрактов. Реформа официально стартует с 1 октября.