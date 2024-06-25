Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Число полос для общественного транспорта удвоят в Екатеринбурге

Количество выделенных полос для общественного транспорта в Екатеринбурге вырастет в два с половиной раза — с 17 до 42 участков. Об этом заявил мэр Алексей Орлов в ходе ежегодного доклада о работе.

Источник: ЕАН

«Предполагаем, что количество выделенных полос вырастет с 17 до 42. Это серьезное увеличение. Безусловный приоритет общественному транспорту будет выделен», — подчеркнул Орлов.

Как ранее сообщал ЕАН, мэрия рассчитывает увеличивать число «выделенок» в течение двух лет. Общая протяженность полос вырастет до 43 км. Изменения коснутся и трамвайных путей: рельсы оградят от автомобилистов.

Весной Орлов анонсировал реформу общественного транспорта в Екатеринбурге. Помимо закупки новых трамваев и троллейбусов, мэрия перейдет на систему брутто-контрактов. Реформа официально стартует с 1 октября.