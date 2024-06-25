Красноярцы смогут увидеть метеорный поток Июньские Боотиды

В обсерватории Университета Решетнева жителям Красноярского края рассказали об астрономических событиях конца июня, которые можно наблюдать невооруженным глазом.
Ночью 28 июня в небе над Красноярском ожидается метеорный «дождь» — максимум метеорного потока Июньские Боотиды.
— Радиант находится в созвездии Волопаса. Родоначальница потока комета Понса — Виннике. Зенитное часовое число от 0 до 100. В общем — как повезёт! — поделился подробностями руководитель университетской обсерватории Сергей Решетнев.
Еще одно эффектное небесное зрелище также можно будет наблюдать 28 июня. После часа ночи по местному времени Луна будет проходить рядом с Сатурном. Их будет разделять около двух градусов.
Будем надеяться, что с погодой для наблюдений повезет. Напомним, что проводить их лучше за пределами городской засветки.