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В Кузбассе инспектор юргинской исправительной колонии обвиняется во взятке

Сотрудник пронёс на территорию запрещённый предмет.

Кузбасские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего инспектора юргинской исправительной колонии, обвиняемый в получении взятки. Дело передано в суд.

«С марта по апрель 2024 года фигурант, занимая указанную должность, путём безналичных переводов через посредника получил от осуждённого, отбывающего назначенное судом наказание, взятку в виде денег в размере 30 000 рублей за пронос на режимную территорию мобильного телефона», — считают следователи.

Со следствием фигурант сотрудничал и полностью признал вину. Действиям взяткодателя также дана правовая оценка.