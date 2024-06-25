В Кузбассе инспектор юргинской исправительной колонии обвиняется во взятке

«С марта по апрель 2024 года фигурант, занимая указанную должность, путём безналичных переводов через посредника получил от осуждённого, отбывающего назначенное судом наказание, взятку в виде денег в размере 30 000 рублей за пронос на режимную территорию мобильного телефона», — считают следователи.