В Кузбассе инспектор юргинской исправительной колонии обвиняется во взятке

Кузбасские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего инспектора юргинской исправительной колонии, обвиняемый в получении взятки. Дело передано в суд.
«С марта по апрель 2024 года фигурант, занимая указанную должность, путём безналичных переводов через посредника получил от осуждённого, отбывающего назначенное судом наказание, взятку в виде денег в размере 30 000 рублей за пронос на режимную территорию мобильного телефона», — считают следователи.
Со следствием фигурант сотрудничал и полностью признал вину. Действиям взяткодателя также дана правовая оценка.