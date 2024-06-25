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Во Владивостоке появится тротуар, ведущий к одному из символов города

Инженеры Центра организации дорожного движения разработали новый проект.

Источник: PrimaMedia.ru

Транспортные инженеры Центра организации дорожного движения разработали новый проект, который предусматривает строительство тротуара от улицы Крыгина, 111 до смотровой площадки возле Токаревского маяка во Владивостоке, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе организации.

Сейчас до маяка можно добраться только на автомобиле или пешком по проезжей части, что создаёт определенные неудобства и риски для местных жителей и туристов. Согласно плану разработчиков, тротуар будет проходить вдоль улицы Токаревская кошка, его ширина будет варьироваться от 1,3 до 1,5 метра, расширяясь в районе смотровой площадки. При этом ширина полосы движения для транспорта останется прежней, от 3 до 3,5 метра.

Напомним, ЦОДД активно работает над улучшением дорожной инфраструктуры города. В этом году уже разработано более 30 проектов, включающих не только оптимизацию движения транспорта, но и создание тротуаров и пешеходных зон там, где это необходимо. Один из них предусматривает реконструкцию перекрёстка улиц Борисенко — Можайская. Кроме того, одной разработок специалистов стала концепция организации придомовой парковки, формирования тротуаров и озеленения в районе улицы Вилкова, 15, стр. 2.