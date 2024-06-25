Во Владивостоке появится тротуар, ведущий к одному из символов города

Транспортные инженеры Центра организации дорожного движения разработали новый проект, который предусматривает строительство тротуара от улицы Крыгина, 111 до смотровой площадки возле Токаревского маяка во Владивостоке, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе организации.
Сейчас до маяка можно добраться только на автомобиле или пешком по проезжей части, что создаёт определенные неудобства и риски для местных жителей и туристов. Согласно плану разработчиков, тротуар будет проходить вдоль улицы Токаревская кошка, его ширина будет варьироваться от 1,3 до 1,5 метра, расширяясь в районе смотровой площадки. При этом ширина полосы движения для транспорта останется прежней, от 3 до 3,5 метра.
Напомним, ЦОДД активно работает над улучшением дорожной инфраструктуры города. В этом году уже разработано более 30 проектов, включающих не только оптимизацию движения транспорта, но и создание тротуаров и пешеходных зон там, где это необходимо. Один из них предусматривает реконструкцию перекрёстка улиц Борисенко — Можайская. Кроме того, одной разработок специалистов стала концепция организации придомовой парковки, формирования тротуаров и озеленения в районе улицы Вилкова, 15, стр. 2.