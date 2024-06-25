Во Владивостоке появится тротуар, ведущий к одному из символов города

Сейчас до маяка можно добраться только на автомобиле или пешком по проезжей части, что создаёт определенные неудобства и риски для местных жителей и туристов. Согласно плану разработчиков, тротуар будет проходить вдоль улицы Токаревская кошка, его ширина будет варьироваться от 1,3 до 1,5 метра, расширяясь в районе смотровой площадки. При этом ширина полосы движения для транспорта останется прежней, от 3 до 3,5 метра.