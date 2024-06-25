Родители детей с ОВЗ 5 лет просят открыть спецшколу под Новосибирском

В одном из самых крупных городов Новосибирской области — Бердске — нет школы, где могли бы обучаться ребята с ограниченными возможностями. Об этом рассказали «МК в Новосибирске».
«Организовать коррекционные классы Управление образование г. Бердска категорически отказывается, прикрываясь отговорками, что нет детей в нужном количестве с единой нозологией. И вникать в проблему образования наших детей не хотят», — пожаловалась одна из мам.
По словам женщины, в Бердске много особенных детей. Возить на учёбу ребят приходится в Новосибирск или Искитим. Учитывая их состояние здоровья — дорога даётся долго, тяжело и дорого.
Другая мама рассказала, что родители направили в Минобразования региона коллективное заявление, но вопрос вновь спустили городским властям.
«Как показывает опыт предыдущих лет, таких детей принимают на индивидуальное обучение в обычные школы, где обычный учитель несколько раз в неделю встречается с ребёнком. Получается дети не социализируются», — посетовала женщина.
В Управлении образования Бердска ответили: рассматривают возможность появления в следующем учебном году коррекционного класса в одной из школ, но «при условии предельной его наполняемости обучающимися соответствующей нозологической группой и рекомендованных к обучению по схожему варианту программы».
Родители же готовятся к домашнему обучения своих особенных детей и очень переживают, что у ребят не будет общения со сверстниками, и всё равно надеются «пробить стену непонимания и безразличия к нашим детям».