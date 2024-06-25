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Алексей Полудницын официально возглавил Индустриальный район Перми

С февраля этого года Алексей Полудницын исполнял обязанности главы районной администрации.

Источник: Комсомольская правда

На пленарном заседании Пермской гордумы депутаты утвердили в должности главы администрации Индустриального района Алексея Полудницына. С середины февраля этого года он исполнял обязанности главы районной администрации.

На посту руководителя администрации Индустриального района он сменил Дмитрия Дробинина, с которым городские власти приняли решение не продлевать контракт.

Алексей Полудницын имеет образование по профилю «Юриспруденция». С 1995 года он служил в органах внутренних дел, а в 2002 году занял пост следователя прокуратуры Оханского района. С 2007 работал в Следственном комитете РФ по Пермскому краю.