Алексей Полудницын официально возглавил Индустриальный район Перми

На пленарном заседании Пермской гордумы депутаты утвердили в должности главы администрации Индустриального района Алексея Полудницына. С середины февраля этого года он исполнял обязанности главы районной администрации.
На посту руководителя администрации Индустриального района он сменил Дмитрия Дробинина, с которым городские власти приняли решение не продлевать контракт.
Алексей Полудницын имеет образование по профилю «Юриспруденция». С 1995 года он служил в органах внутренних дел, а в 2002 году занял пост следователя прокуратуры Оханского района. С 2007 работал в Следственном комитете РФ по Пермскому краю.