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В России индексируют пенсии работающим пенсионерам

Во вторник, 25 июня 2024 года, Госдума РФ рассмотрит в первом чтении законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам. Об этом в своем телеграм-канале сообщил председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин.

Источник: Freepik

Напомним, что возвращение индексации пенсии работающим пенсионерам президент РФ Владимир Путин анонсировал в ходе Санкт-Петербургского международного экономического форума.

«Несмотря на введенные против России более 21 тысячи санкций, наш президент Владимир Владимирович Путин принял это важное решение. С 1 февраля 2025 года ежегодно пенсии будут повышаться не только тем, кто уже вышел на заслуженный отдых, но и тем, кто продолжает работать», — заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

По словам спикера ГД, решение об индексации пенсии затронет в России 7,87 млн человек.

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