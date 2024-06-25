До +25° ожидается в Иркутске в среду

В Братском, Слюдянском, Баяндаевском, Эхирит-Булагатском, Иркутском, Шелеховском районах, ночью и в Ангарском, Усольском районах, днем и в центральных, верхнеленских районах кратковременные, местами ливневые дожди. В отдельных районах грозы, утром туман.