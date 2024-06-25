До +25° ожидается в Иркутске в среду

В Братском, Слюдянском, Баяндаевском, Эхирит-Булагатском, Иркутском, Шелеховском районах, ночью и в Ангарском, Усольском районах, днем и в центральных, верхнеленских районах кратковременные, местами ливневые дожди. В отдельных районах грозы, утром туман.
Ветер северо-западный, северный 5−10 м/с, местами порывы ночью до 13 м/с, днем 15−18 м/с. Температура ночью +10,+15°, при прояснении +2,+7°, днем +23,+28°, при облачной погоде +15,+20°, в Катангском и северо-восточных районах +26,+31°.
В Иркутске завтра будет облачно с прояснениями, возможен кратковременный дождь, ночью гроза, ветер северо-западный 5−10 м/с, температура ночью +12,+14°, днем +23,+25°.