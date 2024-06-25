На Прикамье надвигается холодная, дождливая погода

Шквалистый ветер и ливни как из ведра прокатились по всему Приволжью. Они не были такими разрушительными, как в Москве, но все же наделали немало бед.
Ураган снес лоджии в новостройке
В выходные Уфу накрыл мощный шторм. Шквалистый ветер достигал 20 метров в секунду, а потоки ливня буквально за считанные минуты залили город. В уфимском аэропорту взлетно-посадочная полоса превратилась в реку, в которой стояли самолеты.
В районе школы МВД вода буквально переполнила путепровод и начала стекать на автодорогу ниже словно водопад. Еще один водопад — на этот раз стекающий по лестнице — образовался возле Городского дворца культуры. А в Сипайлово вода забила из-под земли — забилась ливневка.
При этом над столицей Башкортостана гремел гром и сверкали молнии. Порывы ветра были столь сильными, что в одном из новых высотных домов Инорса снесло две лоджии. Шквалистый ветер обрушил в городе более 100 деревьев, из-за чего пострадали более 50 машин.
В Абзелиловском районе Башкирии очевидцы засняли, как в поле рядом с селом Янгельское начинает закручиваться торнадо, а уже через несколько минут смерч пронесся по селу. Он сорвал крышу у местной школы, повредил кровли и заборы у частных домов.
Кран сдуло ветром
В Ульяновске во время мощного тропического ливня протекла крыша Законодательного собрания прямо во время заседания. Ветер был такой силы, что с корнем выворачивал из земли деревья, 20 из них упали на территории школ. На стройке в Дальнем Засвияжье в районе УКСМ рухнул башенный кран — его в прямом смысле сдуло ураганным ветром, к счастью, крановщика в нем не было.
Меньше, чем за час в Ульяновске выпала четверть от месячной нормы осадков. В потоках дождевой воды стояли трамваи — щебнем и песком забило рельсы на Дамбе, и движение остановилось. В четырех микрорайонах пропал свет. В администрации города создали круглосуточный штаб по ликвидации последствий разгула стихии.
Досталось и другим регионам Приволжья. В Самаре ветер сорвал и смял металлические листы кровли ДК на площади Кирова, валил деревья и светофоры.
Сильный ливень обрушился на Сергиевский район Самарской области. По улицам текли потоки воды. Последствия разбушевавшейся стихии испытали на себе и жители Похвистнева. Из-за грозы часть города осталась без света, не работали некоторые магазины и даже светофоры.
В Оренбурге из-за непогоды без света остались жители первого и третьего микрорайонов, а также спального района Черемушки. Мощный ураганный ветер и ливень прокатились по всему Оренбуржью. В Бугуруслане ураган сорвал крышу на спортивной школе и надолго оставил жителей города без света и воды.
Мощный ураган обрушился также на Удмуртию — порывами ветра валило деревья, сносило теплицы и крыши домов.
ЧТО ГОВОРЯТ СИНОПТИКИ?
Дожди пожаловали надолго.
Дожди в Приволжье продолжаются, правда, уже не такие проливные, а на улице стало заметно прохладнее. Чего ждать дальше?
— Похолодание к нам пришло, судя по всему, надолго, осадков и дальше будет много, — отмечает доктор географических наук Андрей Шихов. — Даже можно говорить о риске переувлажнения почвы, и в Пермском крае может даже случиться паводок на реках. В пятницу ожидается выход следующего циклона, который может дать также много осадков. Он будет двигаться вдоль Уральского хребта, к тому же в начале следующей недели возможен заток арктического воздуха. Так что в первых числах июля дневная температура может опуститься до +11…+13 градусов. Ночных заморозков, конечно, не ожидается — влажный воздух и увлажненная поверхность почвы будут препятствовать выхолаживанию воздуха по ночам.
— Почти весь первый летний месяц по всему Приволжью держались очень высокие температуры, превышающие норму на 6−8 градусов, — говорит руководитель Приволжского гидрометцентра Людмила Анурова. — А сейчас погода возвращается к нормальным значениям. Не будет и засушливого периода, как в предыдущие годы.
Ураганов и гроз синоптики больше пока не прогнозируют: жара спала, и страсти в небесной канцелярии поутихли.
А В ЭТО ВРЕМЯ?
Избыток влаги пока не грозит
Не придется ли садоводам и огородникам бороться с избытком влаги? Не будут ли из-за дождей стоять лужи в грядках?
— Пока чрезмерного переувлажнения почвы садоводам опасаться не стоит, — успокаивает кандидат экономических наук Антон Лещев. — Наоборот, влага наконец-то пропитает метровый слой земли, который заметно иссушился за предыдущие четыре засушливых лета. Это пойдет на пользу плодовым деревьям, у которых корни залегают глубоко.
В то же время Антон Лещев напоминает: влажный и не слишком жаркий воздух способствует активности насекомых и грибковых болезней, так что нелишне обработать от них растения препаратами, которые обычно применяются в это время сезона.