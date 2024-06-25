На Прикамье надвигается холодная, дождливая погода

— Похолодание к нам пришло, судя по всему, надолго, осадков и дальше будет много, — отмечает доктор географических наук Андрей Шихов. — Даже можно говорить о риске переувлажнения почвы, и в Пермском крае может даже случиться паводок на реках. В пятницу ожидается выход следующего циклона, который может дать также много осадков. Он будет двигаться вдоль Уральского хребта, к тому же в начале следующей недели возможен заток арктического воздуха. Так что в первых числах июля дневная температура может опуститься до +11…+13 градусов. Ночных заморозков, конечно, не ожидается — влажный воздух и увлажненная поверхность почвы будут препятствовать выхолаживанию воздуха по ночам.