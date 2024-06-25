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«Судьба меня бережёт». Фельдшера «Осу» на СВО спас от дрона талисман сына

За два года на СВО фельдшер из Иркутской области спасла тысячи раненых на передовой.

Источник: Предоставлено героиней публикации

Невысокая, светловолосая, улыбчивая. Фельдшер из-под Иркутска Татьяна с позывным «Оса» на передовой уже два года, с лета 2022-го… За это время через её руки прошли тысячи раненых. Рискуя жизнью, она всё это время вытаскивала их с линии огня. А недавно за ней самой охотился дрон. Спас случай. И, как считает сама Татьяна, талисман от сына.

Кошечка-талисман

«Кошечку отправил сын Миша вместе с письмом, — рассказывает сама Татьяна. — Повесила я её как талисман сразу на рюкзак. Когда убегала от дрона, игрушка сорвалась. Я спряталась под ветками, в окопе, а она мне прямо в руки скатилась. Подумала — рано умирать. Дрон выбрал не меня, а машину».

Мише, младшему сыну фельдшера Татьяны — 10 лет. Он живёт в Сибири, в шахтёрском Черемхово, с бабушкой. Старший — студент иркутского вуза. Семья волнуется за неё. А самой Осе переживать за себя особо некогда, хотя и говорит: «Жить хочу!». Надо спасать раненых. Взамен той, сожженной машины, Народный фронт привёз ей из Иркутской области новую. Буханку передали в Ростове, Таня сама села за руль и вечером уже была на передовой. Снова в строю!

Оса (этот позывной, рассказывает, достался ей от напарника, которого все звали Пчела), в родном городе работала анестезистом на операциях. Когда решила ехать на СВО, думала, что отправят, скорее всего, в госпиталь. Но на неё посмотрели-посмотрели и решили, место Татьяне — на передовой. Смелая, быстрая, решительная и в медицине 20 лет.

«Навыки фельдшера вспомнились быстро — кровь остановить, повязку наложить, обезболивающее вколоть. Если где-то бой и нужна наша помощь, мы “летим”, — рассказывала Татьяна АиФ-Иркутск в прошлый приезд домой в отпуск. — На КамАЗе, на буханке. Главное — как можно быстрее доставить бойцов в госпиталь. Сначала я еще пыталась оказать не только первую помощь, но и капельницу поставить. Сказали — некогда. А потом стало ясно — так мы теряем время. Главное — довезти живыми. В машине жутко трясёт на ухабах, а если поломаны руки-ноги, травмы на теле? Я прижимаю ребят собой, держу их — только бы смягчить боль. Выстрелы, разрывы — на это уже не обращаешь внимания. Потом уже, когда стала разбираться в том, откуда стреляют и чем, поняла — иногда специально палят по медикам».

Кардиограмма жизни

На руке у Осы татуировка — кардиограмма, символ жизни. В мирной жизни её не было, сделала уже на СВО. Сегодня в её подчинении три экипажа. Стоят под Кременной, в километре от боевых действий.

На днях иркутская станция скорой помощи по железной дороге отправила ей машину с красным крестом.

«Мы много слышали о Татьяне, что она героически работает, спасает бойцов, — говорит главный врач Иркутской станции скорой медицинской помощи Игорь Журавлёв. — Как земляки и медицинские работники рады ей помочь. “Пежо” в хорошем состоянии, служил верой и правдой в Иркутске. Его отремонтировали, подготовили от и до. Комфортный, манёвренный, будет доставлять раненых в госпитали».

В салон медики положили посылки для коллег на передовой — чай, кофе, сладости. Про упаковки с перевязочными материалами тоже не забыли. Машина скоро доберётся до Ростова-на-Дону, а там Татьяна заберёт ее на передний край.