Лето разворачивается в Хабаровском крае во всю ширь

В селе имени Полины Осипенко в среду воздух днем прогреется до +27…+29 градусов, ночью +8…+10 и без осадков! В Чегдомыне тоже очень хорошо! На рассвете +10…+12, днем +26…+28, пройдет небольшой дождь, который не испортит прекрасный летний день. В Комсомольске-на-Амуре и Чумикане днем +25…+27 градусов, ночью в Чумикане +9…+11, в городе Юности на пару градусов больше. Осадков не ожидается. В Троицком те же +25…+27 градусов днем и +10…+12 градусов ночью. В Николаевске-на-Амуре ночью +7…+9 градусов, днем +22…+24. В Советской Гавани ночью +8…+10, днем +17…+19 без осадков. В Охотске ожидается небольшой дождь, ночью +7…+9, днем +11…+13.