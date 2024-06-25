Лето разворачивается в Хабаровском крае во всю ширь

Лето все же добралось до наших пределов! Тепла сразу прибавилось, причем, и днем, и ночью. И теперь оно от нас точно никуда не уйдет!
В Хабаровске 26 июня ночью +12…+14 градусов, днем +24…+26, небольшой дождь. В Вяземском тоже небольшой дождь, на рассвете +10…+12, после обеда +23…+25, в Бикине без осадков, ночью +9…+11, днем такая же температура +23…+25, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на Дальневосточное УГМС. Но самые высокие температуры ожидаются не на юге края, а на севере.
В селе имени Полины Осипенко в среду воздух днем прогреется до +27…+29 градусов, ночью +8…+10 и без осадков! В Чегдомыне тоже очень хорошо! На рассвете +10…+12, днем +26…+28, пройдет небольшой дождь, который не испортит прекрасный летний день. В Комсомольске-на-Амуре и Чумикане днем +25…+27 градусов, ночью в Чумикане +9…+11, в городе Юности на пару градусов больше. Осадков не ожидается. В Троицком те же +25…+27 градусов днем и +10…+12 градусов ночью. В Николаевске-на-Амуре ночью +7…+9 градусов, днем +22…+24. В Советской Гавани ночью +8…+10, днем +17…+19 без осадков. В Охотске ожидается небольшой дождь, ночью +7…+9, днем +11…+13.
Уровень Амура у Хабаровска 292 сантиметра, год назад вода была на уровне 67 сантиметров. В течение ближайших суток ожидается подъем воды еще на 5−10 сантиметров.
В этот день сеяли гречиху, а потом варили гречневую кашу, ели ее сами и угощали ею нищих. Вспоминали такую поговорку: «Гречневая каша — матушка наша, а хлебец ржаной — отец наш родной». Чтобы святая Акулина помогла с урожаем, срезали пучки гречихи и ставили их дома, за иконами. Отведать гречневой каши в этот день — значило привлечь к себе денежное благополучие.