Как не умереть от жажды и сколько пить воды в жару омичам?

Существует мнение, что в день необходимо пить два литра воды (или восемь стаканов). Однако врач-гастроэнтеролог Омского клинического диагностического центра Юлия Нефедова считает по-другому. По её словам, в России до сих пор нет единых нормативов, сколько пить воды, но в среднем рекомендовано — 30 мл на один килограмм массы тела взрослого человека. А вот в жару суточная потребность в жидкости повышается и составляет 40 мл на один кг массы тела.

Важно помнить, всё зависит от веса и жажды. В жаркий день, особенно при большой физической активности, потребуется больше воды.