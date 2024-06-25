Как не умереть от жажды и сколько пить воды в жару омичам?

Человеческое тело на 75−80% состоит из воды. Она выполняет в организме много жизненно важных функций: пищеварение и обмен веществ, растворение питательных веществ, снабжение всех клеток организма питательными веществами, выведение из организма продуктов распада и токсинов, поддержание температуры тела.
Существует мнение, что в день необходимо пить два литра воды (или восемь стаканов). Однако врач-гастроэнтеролог Омского клинического диагностического центра Юлия Нефедова считает по-другому. По её словам, в России до сих пор нет единых нормативов, сколько пить воды, но в среднем рекомендовано — 30 мл на один килограмм массы тела взрослого человека. А вот в жару суточная потребность в жидкости повышается и составляет 40 мл на один кг массы тела.
Важно помнить, всё зависит от веса и жажды. В жаркий день, особенно при большой физической активности, потребуется больше воды.
«Если пить слишком мало воды, в организме нарушаются обменные процессы, не выводятся токсины, происходит обезвоживание. Симптомами дегидратации могут стать: усталость, головокружение, снижение работоспособности, рассеянность, сухость и высыпания на коже, запоры. Снижение уровня жидкости на 1−2% уже влияет на общее состояние. Отследить это просто — о том, что организму нужно восстановить потерянную влагу, сигнализирует жажда», — рассказала врач.
«Чтобы не вредить здоровью, нужно просто соблюдать водный баланс. Он в порядке, когда количество жидкости, которая выделяется и поступает, равномерны. При нехватке воды баланс окажется отрицательным, из-за чего замедлится обмен веществ, кровь станет более густой, и это затруднит распределение кислорода по организму», — отметила Нефедова.
Чтобы восстановить водный баланс, нужно выпивать один стакан воды за 30 минут до завтрака, обеда и ужина. Далее один или полтора стакана воды или чая через час после завтрака, обеда и ужина. И один стакан воды перед сном. Такой режим имеет место быть, если нет противопоказаний.