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Как не умереть от жажды и сколько пить воды в жару омичам?

Врач рассказала про водный баланс.

Источник: Om1.ru

Человеческое тело на 75−80% состоит из воды. Она выполняет в организме много жизненно важных функций: пищеварение и обмен веществ, растворение питательных веществ, снабжение всех клеток организма питательными веществами, выведение из организма продуктов распада и токсинов, поддержание температуры тела.

Существует мнение, что в день необходимо пить два литра воды (или восемь стаканов). Однако врач-гастроэнтеролог Омского клинического диагностического центра Юлия Нефедова считает по-другому. По её словам, в России до сих пор нет единых нормативов, сколько пить воды, но в среднем рекомендовано — 30 мл на один килограмм массы тела взрослого человека. А вот в жару суточная потребность в жидкости повышается и составляет 40 мл на один кг массы тела.
Важно помнить, всё зависит от веса и жажды. В жаркий день, особенно при большой физической активности, потребуется больше воды.

«Если пить слишком мало воды, в организме нарушаются обменные процессы, не выводятся токсины, происходит обезвоживание. Симптомами дегидратации могут стать: усталость, головокружение, снижение работоспособности, рассеянность, сухость и высыпания на коже, запоры. Снижение уровня жидкости на 1−2% уже влияет на общее состояние. Отследить это просто — о том, что организму нужно восстановить потерянную влагу, сигнализирует жажда», — рассказала врач.

Если вы желаете выпить что-то кроме воды, то предпочтение стоит отдать чаю — он тоже может восполнить дефицит влаги. Для утоления жажды рекомендуется пить травяные и фруктовые чам.

«Чтобы не вредить здоровью, нужно просто соблюдать водный баланс. Он в порядке, когда количество жидкости, которая выделяется и поступает, равномерны. При нехватке воды баланс окажется отрицательным, из-за чего замедлится обмен веществ, кровь станет более густой, и это затруднит распределение кислорода по организму», — отметила Нефедова.

Чтобы восстановить водный баланс, нужно выпивать один стакан воды за 30 минут до завтрака, обеда и ужина. Далее один или полтора стакана воды или чая через час после завтрака, обеда и ужина. И один стакан воды перед сном. Такой режим имеет место быть, если нет противопоказаний.

здоровье