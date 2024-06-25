С хабаровских улиц пропали дворники

Местные жители жалуются не только на запущенные дворы у домов, но и на затопленные мусором общественные площади. Пешеходные тропинки и другие зоны забиты мусором и грязью. Об этом сообщает dvnovosti.ru.
Руководители управляющих компаний рассказывают: на рынке труда больше кроме менеджеров и юристов никого не осталось. Найти уборщиков, охранников и трудолюбивых рабочих стало практически невозможно.
Дефицит кадров также повлиял на уровень зарплаты. Год назад дворник мог зарабатывать 20 тысяч рублей в месяц, а сейчас меньше 80 тысяч не предложишь. Оплата за сутки работы охранника выросла с двух до пяти тысяч рублей. Однако, найти подходящих специалистов даже за такие суммы стало практически невозможно. Трудовые мигранты по разным причинам возвращаются на родину, а местные предпочитают заниматься более интеллектуальной деятельностью. Работать метлой или сидеть ночь в домике охранника практически некому.