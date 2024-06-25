С хабаровских улиц пропали дворники

Дефицит кадров также повлиял на уровень зарплаты. Год назад дворник мог зарабатывать 20 тысяч рублей в месяц, а сейчас меньше 80 тысяч не предложишь. Оплата за сутки работы охранника выросла с двух до пяти тысяч рублей. Однако, найти подходящих специалистов даже за такие суммы стало практически невозможно. Трудовые мигранты по разным причинам возвращаются на родину, а местные предпочитают заниматься более интеллектуальной деятельностью. Работать метлой или сидеть ночь в домике охранника практически некому.