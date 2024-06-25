Свердловчанин погиб в зоне СВО, отказавшись сдаваться

Об этом сообщают в пресс-службе администрации.
Николай Подоскин окончил местную школу № 22, получил образование в училище № 57, трудился на железной дороге и работал вахтовым методом.
В 2023 году отправился в зону спецоперации. Погиб в населенном пункте Марьинка Донецкой Народной Республики.
«По рассказам сослуживцев, Николай Павлович вместе с товарищами попал в окружение, но на предложение сдаться ответил отказом», — сообщили в администрации.
У Николая Подоскина остались мама, сестра и дочь.
Отпевание Николая Подоскина пройдет в Спасо-Преображенском мужском монастыре, начало в 11:00. Церемония прощания пройдет на Аллее славы, начало в 12:00. Его похоронят на Аллее почетных граждан Волковского кладбища.
«МК-Урал» ранее писал, что 24 мая в Каменске-Уральском простились с 44-летним Павлом Обвинцевым, который погиб в спецоперации.
Погиб 26 апреля в боях в районе населенного пункта Спорное Артёмовского района ДНР. Награждён орденом Мужества.