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Свердловчанин погиб в зоне СВО, отказавшись сдаваться

26 июня в Каменске-Уральском простятся с 39-летним Николам Подоскиным, который погиб в зоне спецоперации.

Об этом сообщают в пресс-службе администрации.

Николай Подоскин окончил местную школу № 22, получил образование в училище № 57, трудился на железной дороге и работал вахтовым методом.

В 2023 году отправился в зону спецоперации. Погиб в населенном пункте Марьинка Донецкой Народной Республики.

«По рассказам сослуживцев, Николай Павлович вместе с товарищами попал в окружение, но на предложение сдаться ответил отказом», — сообщили в администрации.

У Николая Подоскина остались мама, сестра и дочь.

Отпевание Николая Подоскина пройдет в Спасо-Преображенском мужском монастыре, начало в 11:00. Церемония прощания пройдет на Аллее славы, начало в 12:00. Его похоронят на Аллее почетных граждан Волковского кладбища.

«МК-Урал» ранее писал, что 24 мая в Каменске-Уральском простились с 44-летним Павлом Обвинцевым, который погиб в спецоперации.

Погиб 26 апреля в боях в районе населенного пункта Спорное Артёмовского района ДНР. Награждён орденом Мужества.