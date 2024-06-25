В Ростове стартовал третий этап гидравлических испытаний теплосетей

Часть жителей Ростова-на-Дону остались без горячей воды на период III этапа гидравлических испытаний теплосетей и ремонта двух котельных. Плановые работы, которые стартовали 24 июня, должны завершится 18 июля 2024 года, сообщили в компании ООО «Ростовские тепловые сети» («РТС»).
Отключение предполагается:
В центре города в пределах улиц: Набережная реки Дон — Сиверса — Пушкинской — Соколова — Текучева — Театрального — Шолохова — 22 и 23 линии.
Подачу горячей воды со сниженными параметрами запланировали:
На Северном в пределах Капустина — Пацаева — Комарова — Стартовой — Планетной — Орбитальной — Каракумской — Королева — Космонавтов — Волкова.
В районе «Темерник»: Лелюшенко — Миронова — Думенко.
В районе проспекта Ленина: Нансена — Ахтарский — Текучева — Мечникова — Стадионная — Шеболдаева — Ленина — Профинтерна — Я. Галана — Ларина — Погодина — Нариманова — проспект Михаила Нагибина — Новаторов — Врубовая — Актюбинский.
Постепенно подключать горячую воду собираются с
Напомним, ранее за срыв сроков подачи горячей воды «РТС» пригрозили прокуратурой. Кроме того, власти города переговорили с коммунальщиками, и после этого количество бригад увеличили с 8 до 13.