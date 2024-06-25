С начала года в Кузбассе утонуло 14 человек, среди них есть дети

Начальник Департамента по чрезвычайным ситуациям Кузбасса Пётр Яцухно сообщил, что с начала года в Кузбассе утонуло 14 человек (за аналогичный период прошлого года это число достигало 16). Только на прошлых на выходных погибло три человека, среди которых один ребёнок.
Чиновник считает, что дети до 12 лет должны купаться с кругами и нарукавниками и в целом находиться под пристальным вниманием взрослых. Чаще всего погибают именно дети без присмотра и пьяные взрослые.
Сейчас в Кузбассе из 29 пляжей открыты 7 (Прокопьевск, Киселёвск, Осинники). Пётр Яцухно объяснил, что для открытия собирают пакет документов (разрешения от ГИМС, Роспотребнадзора и т. д.). Дно на официально разрешённых пляжах должно быть обследовано, а вода должна быть безопасной. На берегу должны дежурит спасатели. Важно, что пока температура воды составляет меньше 18−20 градусов, разрешить купаться нельзя.
Также мы писали, что в Юрге утонул 17-летний парень. Напоминаем, что за оставление родителями детей без присмотра в воде грозит штраф.