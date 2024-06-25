С начала года в Кузбассе утонуло 14 человек, среди них есть дети

Сейчас в Кузбассе из 29 пляжей открыты 7 (Прокопьевск, Киселёвск, Осинники). Пётр Яцухно объяснил, что для открытия собирают пакет документов (разрешения от ГИМС, Роспотребнадзора и т. д.). Дно на официально разрешённых пляжах должно быть обследовано, а вода должна быть безопасной. На берегу должны дежурит спасатели. Важно, что пока температура воды составляет меньше 18−20 градусов, разрешить купаться нельзя.